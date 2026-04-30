「食」が、“旅の目的” になるようにPRを行い、県内の水産物の消費拡大や地域の活性化を促します。 県の「推し魚」第2号のお披露目会が、30日に行われました。 水揚げされる魚の種類が「日本一」を誇る長崎県。 その中でも産地の「食」の魅力をPRできる魚を県が「推し魚」に認定し官民連携で消費拡大や、地域活性化を後押ししています。 ※詳しくは動画をご覧ください 去年、第1号として選ばれた新上五島町