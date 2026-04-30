熊本県警察学校恒例の「駆け足登山」がありました。過酷なコースを仲間と最後まで駆け抜けた新人警察官に密着です。けさ、武道場に集まったのは、ことし県警に採用されたおよそ100人の新人警察官。目的は…■女性警察官「一生懸命完走できるように頑張りたいです」■男性警察官「班の中では最年長なんですけど 、みんなを引っ張っていけるように頑張ります！」 「いくぞぉー！」70年前から続く伝統行事、「金峰山