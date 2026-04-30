◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京ドーム）巨人は8回に4番手のルシアーノが逆転3ランを被弾して敗戦。阿部監督は2日連続で2点リードの8回に登板しなかった大勢の状態について「今日（30日）は行けないと判断したので」と説明した。大勢はこの日はグラウンドに姿を現さなかったもののベンチ入り。出場選手登録を抹消しなかったことに指揮官は「思ったよりも今日の状態が良かったので、一応抹消はしないという