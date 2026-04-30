米ホワイトハウス記者会主催の夕食会で敬礼するトランプ米大統領＝25日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ノルウェー・ノーベル研究所は30日、今年のノーベル平和賞に208の個人と79団体が推薦されたと明らかにした。国営放送NRKが報じた。複数の国の首脳や外相がトランプ米大統領を推薦したという。ウクライナのゼレンスキー大統領も候補に含まれている。受賞者は10月9日に発表される。研究所は、受賞者を選ぶノーベル賞委員