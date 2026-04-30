広島３―２巨人（セ・リーグ＝３０日）――広島が開幕カード以来の勝ち越し。２点を追う八回、坂倉の３ランで逆転し、５人の継投でリードを守り切った。巨人は４番手のルシアーノが踏ん張れなかった。◇ＤｅＮＡ６―２中日（セ・リーグ＝３０日）――ＤｅＮＡがカード勝ち越し。七回にヒュンメルが勝ち越しの２点打を放った。プロ初先発の篠木が６回２失点で初勝利。中日は打線が３安打と振るわず、２連敗。◇阪神１０―２ヤ