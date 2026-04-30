7月15日に正式デビューすることが発表された、西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ「TAGRIGHT（タグライト）」。彼らのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組『TAGRIGHT ‐Season2‐ はじまりの記録』が、日本テレビにて5月26日より毎週火曜24時59分に放送。Huluでは、完全版（全10話）を地上波放送に先駆けて毎週月曜24時より独占配信する。【写真】『TAGRIGHT ‐Season2‐ はじまりの記録』ロゴ西山智