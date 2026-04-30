Travis Japanの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗が30日、都内で行われたトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』の先行プレミア試写イベントに出席。旅の感想や、旅を通じて確認したメンバー7人の絆を語った。【写真】イベントに登場したTravisJapan7人の姿本作は、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演