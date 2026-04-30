女優の剛力彩芽が29日、インスタグラムを更新し、私服姿を公開した。【写真】剛力彩芽の私服姿をもっと見る剛力は「お仕事の日のしふく」とつづり、コーディネートを披露。投稿された写真には、ショート丈のジャケットにワイドパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、サングラスをかけた姿や全身ショットが収められている。この投稿にファンからは「サングラスとhairが似合っていて可愛いです」「スタイリッシュで遊び心が