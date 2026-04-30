【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆阪神・村上頌樹―巨人・田中将大（１８時・甲子園）◆ヤクルト・松本健吾―ＤｅＮＡ・平良拳太郎（１８時・神宮）◆広島・岡本駿―中日・柳裕也（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・加藤貴之―オリックス・曽谷龍平（１８時・エスコンＦ）◆ロッテ・広池康志郎―西武・佐藤爽（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・上沢直之―楽天・古謝樹（１８時・みずほＰａ