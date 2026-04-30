テイラー・スウィフトの最新コーデが、シンプルながらも「真似したい」と注目を集めています。華やかなドレスではなく、日常に取り入れやすいワンピーススタイルだからこそ、その着こなしの完成度が際立っています。 爽やかワンピに“差し色”が効いてる この日テイラーが着用していたのは、淡いブルーのストライプワンピース。広がりのあるシルエットで軽やかな印象を与えつつ、シンプル