◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人はウィットリーが６回無安打無失点の快投を見せたが、８回に８試合連続無失点中だったルシアーノが坂倉に逆転３ランを浴びて逆転負け。阿部監督は２日連続で登板を回避した大勢のコンディションに言及した。一問一答は以下。―ルシアーノは期待を込めて送り出した。「重圧がかかるところで行かせているこっちの責任なので」―大勢はコンディションを考慮しての登