休日のお出かけや、ちょっと特別な日には、指先までおしゃれに整えたい。そんな人にチェックしてほしいのが【3COINS（スリーコインズ）】のネイルグッズ。初心者でも手軽に本格的なセルフネイルが楽しめる、優秀なアイテムが勢ぞろいしています！ 今回は、指先を華やかに彩ってくれる、おすすめアイテムをご紹介します。 はがせて便利なスティックジェル 【3COINS】「シルキーマグネットスティックネイルジ