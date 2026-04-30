タレントでラジオパーソナリティーの岡田ロビン翔子が着物ショットを披露した。３０日までに自身のＳＮＳを更新した岡田は、インスタグラムに「愛でいっぱいな日久々に着物を着ました」と書き始めると、薄いピンク色に花の模様があしらわれた着物を着用し、髪にパールの髪飾りを付けた姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「お着物すごく似合ってる」「美し過ぎです」「和装素敵」「可愛くてくるしい」などの声が寄せ