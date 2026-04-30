東京女子プロレスのレスラーで大食いタレント、グラビアアイドルとしても活躍する上原わかなが29日、自身のインスタグラムを更新し、思わぬモノマネ姿を公開した。 【写真】ヒゲまで描き込んで…中邑真輔を完コピした上原わかな 「シンスケ・ワカナカムラでした!!イヤァオ!!!!」とダジャレ風に自己紹介。今や米WWEで活躍するスーパースター・中邑真輔のモノマネだった。ウエーブをかけた髪を