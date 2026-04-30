気象予報士でテレ朝系「グッド！モーニング」のお天気情報を担当する今井春花(さくら)キャスター(27)が30日、自身のインスタグラムを更新。誕生日祝いにノリノリで応える姿を公開した。 【写真】屈託のない笑顔でユッサユッサとタテ揺れダンス 「ディズニーシーに行ったら、大きな声でお誕生日のお祝いしてもらっちゃいました」とつづり、レストラン店内での動画を投稿。放送で「今井春花さんハッピ