グラビアアイドルの琴雛(こひな)ひなが、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】カワイイからの“あざと見せ”Ｔシャツぐい～ん＆ぴっちり 自身のSNSにも画像を掲載し「週刊プレイボーイさんに琴雛ひな初登場♡」と報告。「ずっと載りたかった週プレさんでのグラビア、色んなこひがみれるのでお迎え報告まってます」と喜んだ。 ぬいぐるみに囲まれての王道ショット