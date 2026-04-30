いよいよ2026年5月1日（金）より日米同時公開となる、映画『プラダを着た悪魔２』。その公開を翌日に控えた4月30日（木）夜、109シネマズプレミアム新宿にて「公開前夜祭」イベントが緊急開催されました。イベントには、前作『プラダを着た悪魔』からの大ファンである、モデルのみちょぱ（池田美優）さんと押切もえさんが登壇。さらに、同じく作品の大ファンであるフリーアナウンサーの神田愛花さんが進行役も兼ねて登場しました。