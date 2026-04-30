農林水産省は30日、政府備蓄米の第2回の入札結果を公表しました。政府は、今年収穫される20万7521トンの買い入れを計画しています。今月14日に行われた第1回の入札では、目標としている全体の買い入れ数量のおよそ5.6％にとどまっていました。しかし、28日に行われた第2回の入札では、69の事業者からあわせて23万1502トンの入札があり、このうち15万9722トンが落札されました。第1回分とあわせると、農水省が目標とする全体量の約8