「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）ヤクルトは、投打の歯車がかみ合わずに痛恨の２連敗。２カード連続の負け越しを喫した。先発した高梨が乱調で大誤算だった。初回一死後、岡城から５連打を浴びて３点の先取点を献上。その後も虎の勢いにのみ込まれて失点を重ねた。右腕は６回１／３を１３安打８失点で降板した。打線は相手先発・西勇に２者連続アーチを食らわせた。３点を追う二回１死後。５番に入った内山が