◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）今季初登板初先発の西勇が5回を被安打4の2失点でまとめて一昨年8月21日のヤクルト戦（京セラドーム）以来、617日ぶりの白星を手にした。「長かったですね。いつかこの壁を越える、という気持ちで毎日過ごしてきました」3点リードの2回1死から内山、武岡に連続ソロを被弾するも、それ以外は危なげない内容。5回2死から丸山和に二塁打を浴びたが、続く岩田を遊飛に打