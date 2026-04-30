7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが30日、東京・台東区の遊園地「浅草花やしき」で、デビュー3周年記念のゴールデンウィーク特別企画「浅草飴やしき」の開園宣言を行った。同所で5月1〜8日まで夜間営業で開催する。目玉コンテンツとして、メンバー衣装をモチーフにしたパンダカーや等身大パネル、メンバーの乗車アナウンスやコラボフード＆ドリンクなどがある。村川緋杏（26）は「このパンダちゃんは7匹とも衣装を着ている。お