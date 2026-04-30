俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは4月30日、自身のInstagramを更新。最新のCMオフショットを公開しました。【写真】橋本環奈、かわいいCMオフショット「明日はバーモンドカレーにします！」同アカウントは「バーモントカレー食べてますかー？」とつづり、1枚の写真を投稿。ハウス食品「バーモントカレー」の撮影現場でのオフショットで、黄色いカーディガンに赤いリボン、ポニーテールという、どこかレト