長崎市のホテルで、新入社員らが車いす利用者への接客などを学ぶ研修が行われました。 実際に車いすでの移動などを体験し、今後のおもてなしに生かします。 （Ponte RodaNagasaki 小森 峻 代表） 「障害があって困っているのは本人なので、必ず本人に基本的に話をしてほしい。それを踏まえて、介助者に話を聞く形を忘れないでほしい」 バリアフリー研修を開いたのは、長崎市のホテル「ヒルトン長崎」です