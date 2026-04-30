「イライラが抑えられず、物に当たってしまった」「口論になって、パートナーに物を投げつけてしまった」普段は冷静な人でも、そのような経験はないでしょうか？ 今回は「物を投げてしまう」癖に悩む女性の実例をもとに、考えられる精神医学的背景と対処法をご紹介します。「夫にコップを投げつけてしまった……」40代医療職女性の悩み今回相談を受けたのは、40代後半の女性です。旦那さんと娘さんとの3人暮らしで、医療関係のお仕