内臓脂肪がお腹にたまった内臓脂肪型肥満になると、様々な生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームのリスクが高まります。内臓脂肪を減らすためには、毎日の食事で摂る総エネルギー量を抑えることが欠かせません。特に、中高年男性の場合、仕事が忙しいと夕食が遅くなり、ストレスも相まってついつい食べ過ぎや飲み過ぎになってしまうケースが増えてきます。また、ご飯などの主食の量が減少し、主菜で動物性脂肪の摂取量が