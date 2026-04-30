赤ちゃん本舗は、アカチャンホンポ オリジナル商品の「水99％Super 薬用全身あせもシャワー」を4月12日から順次、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで販売している。同商品は、赤ちゃんから敏感肌の大人まであせも・肌あれを防ぐ、首・背中・おしり・全身使える薬用のあせもシャワーになっている。昨年9月に実施したモニターアンケート（2025年9月アカチャンホンポ モニターアンケート実施（n＝14））では、「子どもの肌