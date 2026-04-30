松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、5月5日10時から「タコライス」を販売する。「タコライス」暑くなるこれからの季節にピッタリなメニューが登場する。松屋の「タコライス」は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手。ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡み合い、一口食べれ