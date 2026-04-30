「リプトン プリンミルクティー」森永乳業は、世界No.1のティーブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン プリンミルクティー」を5月12日から沖縄除く全国で期間限定発売する。「リプトン プリンミルクティー」は、昔ながらの王道プリンをイメージした、卵感とほろ苦いカラメルの風味を楽しめる、デザート感覚の