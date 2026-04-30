プロ野球セ・リーグは4月の全日程が終了。昨季のリーグ王者の阪神が首位を走っています。4月30日はヤクルトに勝利し、首位攻防戦でカード勝ち越し。17勝9敗の貯金「8」で5月に入ります。昨季はNPB史上最速優勝記録でリーグ制覇。昨季の4月終了時は14勝11敗1分の貯金「3」でしたが、今季は大きく上回り、順調に勝利を積み重ねています。昨季最下位に沈んだヤクルトは、ここまで17勝11敗の貯金「6」の2位と奮闘。池山隆寛新監督のも