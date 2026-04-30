4月29日、社民党が東京都内で定期党大会を開いた。そこで、新役員体制が発表されるも、その並びが波紋を呼んでいる。【写真】「とにかくお金がないんです！」と国民に“カンパ”を呼びかけたことがある社民党の福島瑞穂党首とラサール石井副党首党首選をめぐって、福島氏らと“一悶着”があった「党首は2026年4月に行われた投票で再選を果たした福島瑞穂氏が務めますが、幹事長には2025年7月の参議院議員選挙で初当選を果たした