◇プロ野球パ・リーグ西武ｰ日本ハム(30日、ベルーナドーム)日本ハムが延長10回で最大のチャンスを逃しました。8回で同点に追いついた日本ハムは、延長10回先頭打者の田宮裕涼選手がヒットを放つと悪送球の間に2塁へ、続く打者の内野ゴロの間に3塁に進みます。1アウト3塁と逆転のチャンスをつかみますが、五十幡亮汰選手がスクイズ失敗。田宮選手が3塁とホームの間で挟まれアウトとなりました。その後五十幡選手が空振り三振と