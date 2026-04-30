ヤクルト戦に先発した阪神・西勇＝神宮阪神は西勇が今季初登板先発で5回2失点と粘り、一昨年8月以来の白星を挙げた。3―2の三回に伏見が適時打を放ち、六回は熊谷と代打中野がタイムリー、七回は佐藤が一発と打線は今季最多16安打。ヤクルトは今季初の2桁失点。