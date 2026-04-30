東京・港区の桟橋で去年11月、当時13歳の男子中学生を暴行して現金を奪おうとしたとして強盗傷害の疑いで警視庁に逮捕された男性（24）について、東京地検は、きょう（30日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について「捜査を尽くし、関係証拠の内容を踏まえて、慎重に判断した結果」としています。