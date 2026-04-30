お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が30日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「全芸人に嫌われてる」芸人について言及した。良ちゃんは「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところはSOUL’d OUTのモノマネが神」とポスト。ユーザーからは「エハラさんは笑いよりも感動を届けるよな！」「あの腹立つ感じを出せるのは産まれ持った才能」「SOUL’d OUT知らない若い子までもSOUL’d OUTを知る機会を作った」「