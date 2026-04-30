8回広島2死一、二塁、坂倉が右越えに逆転3ランを放つ＝東京ドーム広島が逆転勝ち。0―2の八回に坂倉が3ランを放った。玉村は今季初登板で5回6安打1失点と粘り、中崎が4セーブ目。巨人はウィットリーが6回無安打無失点で、10奪三振と力投したが、ルシアーノが制球難で崩れた。