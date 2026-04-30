フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、都内で、映画「プラダを着た悪魔2」（1日、日米同時公開）の公開前夜祭に登壇した。28日に夫のバナナマン日村勇紀（53）が体調不良で休養を発表してから、初の公の場となった。今作は06年にアン・ハサウェイ主演で時代を席巻した「プラダを着た悪魔」の続編。さらにアップグレードされた仕事観や人間関係が描かれる。神田は赤いハイヒールに白のトップス、黒のタイトスカートと、コント