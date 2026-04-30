【フランクフルト＝秋山洋成】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は３０日の定例理事会で、政策金利を７会合連続で据え置いた。中東情勢の緊迫化でエネルギー価格は高騰するものの、景気減速の懸念もあり、慎重に影響を見極める。民間銀行がＥＣＢにお金を預ける際に適用する「中銀預入金利」を、現行の２・０％で維持する。ＥＣＢは声明で「中東での戦争が長引くほど、物価上昇と経済全体への影響は大きくなる可能性が高い」と警戒感を