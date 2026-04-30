モデルでタレント、２児ママの押切もえが３０日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）の公開前夜祭に池田美優、神田愛花と出席した。この日は作品をイメージしたデコルテ全開の真っ赤なドレスで登場。司会を務めた神田から「ちょっと一周しておきますか」と提案されると照れつつも一周し、あふれ出る美オーラで魅了した。今作は働く女性のバイブルとして２００６年に公開された前作の続編。実は、足だ