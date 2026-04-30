宝塚歌劇団月組「三国志炎戯RYOFU」新人公演が30日、兵庫・宝塚大劇場で上演され、入団6年目107期生の美颯（みはや）りひとが初の主演を射止めた。相手役は入団3年目110期生の薫乃咲月（かおるの・さつき）が務めた。作・演出は栗田優香氏。中国并州（へいしゅう）を治める丁原の娘雪蓮（薫乃）を誘惑し、娘婿として并州の地と兵力を手に入れ、天下取りをもくろむ三国志最強の武将呂布奉先（美颯）と、中国4大美人のひとりである