【漫画】本編を読む少し前に、「オープンマリッジ」という言葉がネット上で話題になった。これは夫婦間で合意の上で、配偶者以外の人と恋愛関係を持つことだ。『夫の公認なら不倫してもいいですか？』（グラハム子/KADOKAWA）は、そんなオープンマリッジと似たような状況を入り口に、人間の弱さや罪悪感を描き出したコミックエッセイだ。一見すると刺激的なテーマだが、読み進めるほどに、夫婦関係の歪みや心の空白が浮き彫りに