「まさか、たった1回引き落としができなかっただけで、家を手放す危機に陥るとは……」 都内の企業に勤める40代の男性会社員は、青ざめた顔でそうつぶやきました。 彼は数年前、念願のマイホームを購入するにあたり、3500万円の住宅ローンを組みました。毎月の返済負担を少しでも軽くするため、年2回の「ボーナス払い」を併用する一般的なプランです。しかし、会社の業績が悪化し、あてにしていた