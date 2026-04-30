巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が３０日の広島戦（東京ドーム）に２点リードの８回に４番手で登板するも、４番・坂倉に３ランを浴びて逆転を許した。前日（２９日）の同戦に続き、８回に登板したルシアーノは先頭の代打・秋山に四球を与えてしまう。大盛と菊池を左飛に打ち取ったものの小園に四球を与えて二死一、二塁のピンチを招いた。４番・坂倉にカウント３―０から４球目・１５０キロのど真ん中直球を捉えられて