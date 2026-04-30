◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２ー１０阪神（３０日・神宮）阪神の藤川球児監督ら首脳陣がベンチを飛び出し、球場が騒然とした。８回１死一塁でヤクルトの木沢がカウント３ー１から投じた５球目が森下の頭部付近を通過。森下が転倒すると、藤川監督が怒りの表情で本塁付近へ歩み寄った。藤川監督は代走のジェスチャーをしていたが、阪神ベンチからコーチも飛び出し、球場は異様な空気に包まれた。ヤクルト・池山監督がベンチ