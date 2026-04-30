フリーアナウンサーの神田愛花が３０日、都内で米映画「プラダを着た悪魔２」（デビッド・フランケル監督、５月１日公開）前夜祭に登場。夫のバナナマン・日村勇紀の休養後、初の公の場となったが、日村の近況については言及しなかった。進行役を務めた神田は、若干緊張した表情で登場。それでも、お笑いコンビ「ハライチ」から、同作主演のアン・ハサウェイに似てると言われたというエピソードを明かすなど、押切もえ、池田美