３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の大森元貴の自撮りショットが美しすぎると話題になっている。３０日までに更新したインスタグラムに風の絵文字をつづると、大森は大きな水色のリボンが特徴の衣装ショットや自撮りショットなどアップ。他にも同バンドのギターの若井滉斗とキーボードの藤澤涼架の２ショットなども投稿した。この投稿に「風の妖精さんとっても素敵でした真っ白が本当にお似合いすぎる、、」