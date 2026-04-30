◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）広島は、鮮やかな逆転勝利で９カードぶりに勝ち越した。開幕３連戦（マツダ）で中日に３連勝して以来。東京Ｄでの巨人戦も２４年８月２０〜２２日以来の勝ち越しとなった。０―２で迎えた８回２死一、二塁から、坂倉将吾捕手がチーム２安打目で試合をひっくり返した。制球に苦しむルシアーノに対し、３ボールから強振。角度４１度という飛球が、飛距離１０７メート