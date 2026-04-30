読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！初めてアイドルにハマった私。しかし、特定の事務所しか認めない友人に報告すると、まさかの暴言が…。価値観の違いから関係に変化が訪れます。“推し活”をトラブルに、あなたも共感するかもしれません...！友人に新しい“推し”を報告！私には、某大手事務所のアイドルだけを熱心に応援している友人がいました。ある日、テレビで見たアイドルに心を奪われ、新しく「推し」ができた