◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人が、広島に逆転負けを喫した。２点リードの８回、坂倉に逆転３ランを許した。コンディション不良のセットアッパー・大勢に代わって大役２戦目となったルシアーノが９試合目にして初失点となった。２カード連続勝ち越し中のチームだったが、痛い１敗となった。＊＊＊＊＊大役を任されたルシアーノだったが、１球の失投に泣いた。２点リードの８回、コン