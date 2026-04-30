モデルのみちょぱこと池田美優、押切もえ、フリーアナウンサーの神田愛花が30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加した。【全身ショット】みちょぱもうっとり…赤いドレスを着た押切もえ押切は真っ赤なドレス姿で登場。ファッションのポイントを問われると「前作に続き、『プラダを着た悪魔』は赤かなと思って赤いドレスを着させていただき