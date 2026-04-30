記者会見するラグビー、リーグワンの玉塚元一理事長＝30日、東京都内ラグビーのリーグワンは30日、日本国籍を取得した海外出身選手らが来季導入する新たな選手登録規定は独占禁止法違反だとして公正取引委員会に申告した問題を受けて記者会見し、玉塚元一理事長は「現時点で見直す予定はない」と述べた。新規定では日本で義務教育期間の6年以上過ごすなどの条件を満たさなければ、これまでより出場制限がある登録区分となる。